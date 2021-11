Rotterdam (ots) -Customs Support, der neutrale und dynamische Partner für Zollangelegenheiten in Europa, gibt die Übernahme von Balimpex bekannt. Diese Akquisition ermöglicht Customs Supports Expansion in die Schweiz und ist ein weiterer Schritt, der führende Zollservicepartner für Kunden in ganz Europa zu werden.Als 1981 gegründetes Unternehmen hat Balimpex weitreichende Erfahrung und einen ausgezeichneten Ruf im Zolldienstleistungsbereich und ergänzenden Logistikdienstleistungen. Mit ungefähr 70 Mitarbeitern an 10 Standorten bedient Balimpex seine Kunden an allen strategischen Grenzübergängen zwischen der Schweiz und Deutschland, von Basel bis zum Bodensee und am französischen Grenzübergang bei Saint-Louis / Basel. Ein schneller, zuverlässiger, und auf die Kundenbedürfnisse angepasster Service, hat es Balimpex ermöglicht, starke und langanhaltende Beziehungen mit Kunden und Behörden aufzubauen und macht Balimpex zu einer hervorragenden Ergänzung für Customs Support."Wir sind überzeugt, mit Customs Support eine optimale neue Heimat für unser Unternehmen gefunden zu haben. Unsere Visionen passen zusammen und der Beitritt zur Customs Support Plattform erhöht die Leistungsfähigkeit der Balimpex sowie Customs Support Kunden deutlich. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit!"- Bertram Beck, Geschäftsführer von Balimpex"Wir haben von Anfang an einen hervorragenden Eindruck von Balimpex gewonnen und freuen uns nun das Team in der Customs Support Familie willkommen zu heißen! Wir sehen diese Akquisition als wichtigen Schritt im weiteren Ausbau unserer geografischen Präsenz in Europa, und glauben, dass beide Unternehmen und ihre Kunden von dieser Kombination stark profitieren werden." - Frank Weermeijer, Geschäftsführer von Customs Support GroupÜber Customs Support Group:Customs Support Group, mit Hauptsitz in den Niederlanden, ist der führende digitale und neutrale Zolldienstleister in Europa mit mehr als 1.000 Zollexperten, die jährlich über 10.000 Kunden bedienen. Durch unser umfangreiches Serviceangebot und unsere digitale Leistungsfähigkeit, unterstützen wir unsere Kunden konsequent dabei die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu garantieren, operative Effizienzen zu erzielen, Einfuhrzölle zu optimieren, sowie bei ihrer Zollplanung und Weiterentwicklung in einer sich ständig verändernden Zolllandschaft.Neben traditionellen Abwicklungsdienstleistungen und digitalen Dienstleistungen, bietet Customs Support Group Zollberatung und Gasmessdienstleistungen an. Das Unternehmen ist derzeit in den Niederlanden, Belgien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Polen, Italien und der Schweiz aktiv.Bitte besuchen Sie für weitere Informationen https://www.customssupport.com/Über Castik Capital:Castik Capital S.à r.l. ("Castik Capital") verwaltet Investitionen in Private Equity. Castik Capital ist eine europäische Private Equity Gesellschaft, die signifikante Beteiligungen an privaten und börsennotierten Unternehmen in Europa erwirbt, in denen durch aktive Partnerschaften mit Managementteams langfristiger Wert generiert werden kann. Castik Capital wurde 2014 gegründet, hat seinen Sitz in Luxemburg, und konzentriert sich auf die Identifizierung und Entwicklung von Anlagemöglichkeiten in ganz Europa. Die Investitionen erfolgen über den in Luxemburg ansässigen Fonds EPIC II SLP. Der Berater von Castik Capital S.à r.l. ist die Castik Capital Partners GmbH mit Sitz in München.Pressekontakt:Ulrich Lissner, u.lissner@profil-marketing.comOriginal-Content von: Customs Support, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100088078/100880763