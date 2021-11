Auch wenn es dem Deutschen Aktienindex weiter an Dynamik fehlt, der Aufwärtstrend ist intakt. Während ein Teil des anhaltenden Bullenmarktes auf das billige Geld der Notenbanken zurückzuführen ist, steckt zum anderen aber auch ein neuer Rekord bei den Unternehmensgewinnen dahinter. Der fundamentale Unterbau des Marktes ist also gesund, von einer Spekulationsblase kann keine Rede sein. Dass die Technologiebörse Nasdaq weitaus stärker steigt als der deutsche Leitindex, liegt vor allem an den Wachstumsaussichten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...