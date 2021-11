Die Erholung des Passagierverkehrs von der Corona-Krise stimmt den Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport zuversichtlicher. Die Zahl der Fluggäste dürfte an Deutschlands größtem Airport im laufenden Jahr nun in Richtung 25 Millionen gehen, teilte das Unternehmen am Dienstag in Frankfurt mit.

Den vollständigen Artikel lesen ...