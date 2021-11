Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Rentenmarkt befand sich zum Wochenauftakt in ruhigem Fahrwasser, so die Analysten der Helaba.Zwar habe der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) das Niveau nicht ganz verteidigen können, eine Neubewertung der Lage sei aber wohl nicht zu konstatieren. Auch die Peripheriespreads hätten sich in engen Grenzen bewegt, ohne klaren Trend. Ein solider ZEW-Saldo sollte in der Tendenz zwar belastend wirken, nach dem sentix-Ergebnis sollte dies aber nicht mehr überraschen. ...

