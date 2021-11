DGAP-Ad-hoc: Einhell Germany AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung

Einhell Germany AG: Erhöhung der Prognose



09.11.2021 / 10:18 CET/CEST

Erhöhung der Prognose Die im Prime Standard der Deutschen Börse AG notierte Einhell Germany AG

(ISIN: DE 0005654933) gibt folgendes bekannt: Der Einhell-Konzern konnte in den Monaten Januar bis Oktober 2021 einen Konzernumsatz in Höhe von ca. 770 Mio. EUR gegenüber 600,1 Mio. EUR im Vorjahr erzielen. Trotz hoher Seefrachtraten und Rohstoffpreiserhöhungen hat sich der Geschäftsverlauf im Jahr 2021 weiterhin erfolgreich entwickelt. Das veranlasst den Vorstand des Einhell-Konzerns die Prognose zu erhöhen. Für das Geschäftsjahr 2021 geht der Vorstand nun von Umsätzen in Höhe von ca. 880 Mio. EUR (bisher: 830 bis 850 Mio. EUR) sowie einer Rendite vor Steuern in Höhe von ca. 8,5 % (bisher: 8,0 %) aus. Die weitere Entwicklung der Corona Pandemie führt nach wie vor zu Unsicherheiten, welche sich in nicht abschätzbaren Maße auf die Beschaffungsmärkte und Absatzmärkte auswirken könnten. Die Quartalsmitteilung mit den Zahlen zum 30. September 2021 wird wie geplant am 18. November 2021 veröffentlicht. Landau/Isar, 9. November 2021 Der Vorstand 09.11.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

