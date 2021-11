(shareribs.com) London 09.11.2021 - Die Ölpreise zeigen sich am Dienstag etwas fester. Die hohe Nachfrage und die Zurückhaltung der OPEC+ Staaten sorgen für Unterstützung. In den USA wird die Freigabe von strategischen Reserven erwartet. An den Ölmärkten wirkt weiterhin die Zurückhaltung der OPEC+ Staaten bei den Fördermengen nach. Die Produzenten haben in der vergangenen Woche entschieden, ihre restriktive ...

Den vollständigen Artikel lesen ...