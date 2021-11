Die Wiener Börse ist am Dienstag mit kleinen Gewinnen in den Handel gestartet. Der ATX stieg bis knapp vor 10 Uhr um 0,15 Prozent auf 3.929,79 Punkte. Der breiter gefasste ATX Prime notierte mit einem knappen Plus von 0,17 Prozent bei 1.976,30 Zählern. Auch an anderen Börsen gab es nur wenig Bewegung. Viele Anleger dürften derzeit die am Nachmittag anstehenden US-Inflationsdaten abwarten, hieß es. ...

