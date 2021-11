Seit Montagmorgen bekamen Steuerberatende Fehlermeldungen beim Versuch, auf Mandantendaten zuzugreifen, die im Rechenzentrum des marktführenden Dienstleisters Datev gespeichert sind. Die Fehler dauerten bis in die Morgenstunden des Dienstag an. Die Datev ist ein IT-Dienstleister für steuer- und rechtsberatende Berufe mit Sitz in Nürnberg. Das als eingetragene Genossenschaft organisierte Softwarehaus hat rund 40.000 Mitglieder unterschiedlicher Größe - darunter auch Kanzleien mit Dutzenden von Mitarbeitenden. Die verarbeiten über die Datev-Systeme allein bereits rund 13,5 Millionen Lohn- und Gehaltsabrechnungen pro Monat. Umstieg ...

Den vollständigen Artikel lesen ...