Das eMobility-Startup &Charge hat eine von Helen Ventures und Porsche Ventures angeführte Investitionsrunde abgeschlossen. Die Investition in nicht genannter Höhe soll es dem Unternehmen ermöglichen, die Entwicklung seiner digitalen Plattform in Europa weiter zu beschleunigen. Konkret will das Unternehmen sein Team erweitern, neue Märkte erschließen und seine Produkte und Dienstleistungen weiterentwickeln, ...

