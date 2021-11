Der spanische Erdölkonzern Repsol hat Investitionen in Höhe von 42,5 Millionen Euro in den Aufbau von 610 Schnellladepunkten an seinen Tankstellen in Spanien und Portugal angekündigt. Die spanische Kreditanstalt ICO wird den Roll-out mit 40,7 Millionen Euro bezuschussen. Konkret sind bis Ende 2023 insgesamt 592 Ladepunkte mit je 50 kW Leistung sowie 18 HPC-Anschlüsse mit je 180 kW an 577 Repsol-Tankstellen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...