Frankfurt am Main (ots) -Milupa, der Hersteller von Babynahrungen, hat 50.000 Euro an "Beweg dich schlau!" übergeben - ein Projekt von Markenbotschafter Felix Neureuther und seiner Stiftung, das sich für mehr Bewegung und eine bessere Gesundheit von Kindern einsetzt. Mit der Spende finanziert die Stiftung "Beweg dich schlau!"- Boxen für 100 Kitas. Diese Boxen enthalten hochwertige Spiel- und Sportgeräte, die der frühkindlichen Förderung dienen. Zudem erhalten die Kitas ein Kochbuch mit leckeren und schnellen Rezepten für Babys und Kleinkinder von seiner Frau Miriam Neureuther. Anlass für die Spendenaktion ist das 100-jährige Jubiläum von Milupa, das dieses Jahr gefeiert wird.Frühkindliche Förderung auf allen Ebenen"Wir freuen uns, gemeinsam mit unserem Milupa Markenbotschafter, Felix Neureuther, und seinem Projekt 'Beweg dich schlau!' einen aktiven Start ins Kleinkindalter zu fördern", sagt Katja Schindler, Head of Consumer Marketing Milupa DACH. "Milupa begleitet die natürliche Entwicklung von Babys und Kleinkindern - neben der altersgerechten Ernährung spielt auch Bewegung dabei eine wichtige Rolle." Milupa bietet neben seinen rund 35 qualitativ hochwertigen Produkten für die Ernährung in den ersten 1.000 Tagen auch eine Milupa Mama & Co.-Beratung an, bei der Eltern telefonisch zu allen Belangen rund um Kinderernährung und -erziehung beraten werden. Dreizehn Mamas, Ernährungswissenschaftlerinnen, eine Krankenschwester und eine speziell ausgebildete Stillexpertin beantworten rund 30.000 Anfragen pro Jahr, zunehmend auch von Vätern."Beweg dich schlau!" mit Felix Neureuther und Milupa"Beweg dich schlau!" ist ein in der Form einmaliges Trainings- und Aktionsangebot, das spielerische Bewegungsübungen umfasst, die Kopf und Körper gleichzeitig aktivieren", so der ehemalige Skirennläufer Felix Neureuther. "Diese Übungen haben mich an die Spitze des Skirennsports begleitet. Ich konnte mich dadurch besser konzentrieren, war weniger gestresst und viel aufnahmefähiger." Felix Neureuther hat seine Stiftung im Januar 2020 gegründet. Neben der Bewegungsförderung setzt er sich mit seinem Team für die Vermittlung von Werten und Bewusstsein für Menschlichkeit, Nachhaltigkeit, Natur und Familie ein. Seine Frau, Miriam Neureuther, ebenfalls Milupa Markenbotschafterin, hat zum Milupa-Jubiläum ein Rezeptbuch veröffentlicht, das neben Rezepten für Babys und Kleinkinder auch Fachwissen zu den wichtigsten Nährstoffen enthält. Das Buch hat die zweifache Mutter gemeinsam mit Ernährungs-Experten von Milupa entwickelt.Rote Schleifen zum 100. Geburtstag von MilupaBegleitet wurde die Spenden-Aktion mit einer von Juli bis September im Handel erhältlichen Milupa Sonderedition mit roter Schleife. Mit jeder Schleife unterstützten Eltern einen aktiven Start ins Kleinkindalter. Zusätzlich als Highlight für den Kauf einer Jubiläumspackung wurden unter allen Eltern zehn 10-tägige Familienurlaube mit einem Camper verlost. Milupa feierte am 13. Juni seinen 100. Geburtstag. 1921 von Emil Pauly in Friedrichsdorf, Hessen, gegründet, begleitet Milupa Eltern und ihre Kinder nun schon seit einem Jahrhundert bei der Ernährung in den ersten 1.000 Tagen. Und steht ihnen dabei als kompetenter Partner mit Rat und wissenschaftlicher Expertise zur Seite.Über Nutricia MilupaNutricia Milupa hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Lebensqualität der Menschen durch bestmögliche Ernährung zu erhöhen - in den ersten 1.000 Lebenstagen ebenso wie in kritischen Abschnitten des Lebens mit besonderen medizinischen Anforderungen.Das Portfolio umfasst zahlreiche bekannte Marken (u.a. Aptamil, Milupa, Neocate, Fortimel, Nutrison) mit insgesamt 380 Produkten. Es reicht von Säuglingsmilchen und Breien über spezielle Produkte bei Frühgeburtlichkeit, Gedeihstörung oder Nahrungsmittelallergien bis hin zu Trink- und Sondennahrungen zur Therapie von krankheitsbedingter Mangelernährung bei chronischen Erkrankungen, Altersgebrechlichkeit oder Krebs. Auch hochspezialisierte Produkte für seltene erbliche Stoffwechselstörungen zählen zum Portfolio. Seit jeweils mehr als 30 Jahren bietet Nutricia Milupa zudem eine spezielle Beratung für Eltern sowie ein Ernährungsteam zur medizinischen Versorgung zuhause an.Mit den Standorten Frankfurt und Erlangen gehört Nutricia Milupa zum führenden internationalen Lebensmittelunternehmen Danone. Danone ist davon überzeugt, dass die Gesundheit der Menschen und die des Planeten untrennbar miteinander verbunden sind und hat deshalb als französische "Entreprise à Mission" soziale, gesellschaftliche und umweltpolitische Ziele in der Unternehmenssatzung verankert. Darüber hinaus strebt Danone an als eines der ersten multinationalen Unternehmen B-Corp zertifiziert zu werden. Mit mehr als 100.000 Mitarbeitern und Produkten, die in über 120 Ländern verkauft werden, erzielte Danone 2020 einen Umsatz von 23,6 Milliarden Euro. Weiterführende Informationen stehen unter www.danone.de zur Verfügung.