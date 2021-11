Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Mit zunehmender Überwindung der Pandemiekrise steigen die Inflationsraten in der ganzen Welt wieder an, so Dr. Eberhardt Unger von "fairesearch".Die wichtigsten Zentralbanken hätten diese allgemeine Verteuerung bisher beschwichtigt und an ihrer ultra-expansiven Geldpolitik festgehalten. Daran ändere auch die jüngste FED Maßnahme nichts, die monatlichen Stützungskäufe zurückzufahren. Dieser Beschluss komme ohnehin zu spät und ändere die Nullzinsen am Geldmarkt nicht. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...