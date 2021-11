Letzte Woche setzte sich das Trauerspiel um die Eyemaxx fort: Vorstand und Hauptaktionär will zu Lasten der Anleihegläubiger österreichische "Sanierung" - One Square mit Gegenantrag beim Amtsgericht Aschaffenburg. Und heute meldet Northern Data AG ein "uneingeschränktes Testat" von KPMG für die 2020er Bilanz. Die spannenden "Erläuterungen" des Geschäftsberichts können noch nicht gelesen werden, (noch?) nicht auf der Homepage zu finden. Sollen/müssen der Hauptversammlung vorgelegt werden. Also warten. Auf jeden Fall Bewegung bei unseren "Geduldsspiel"-Aktien. Direkt mehrfach. Den Anfang machen ...

