Annenheim (ots) -Beim Leading Spa Award wurden in diesem Jahr erneut die besten Spahotels in Österreich, Italien und Deutschland prämiert. Aus über 43.000 Wertungen sind 12 Awards vergeben worden."Ambiente, Geborgenheit, Energie und Elemente: Der Leading Spa Award gehört zu den bedeutendsten Spa-Auszeichnungen und ist das international anerkannte Zeichen für Wellness der Spitzenklasse."Zum mittlerweile 11. Mal kürt der Leading Spa Award die besten Spa-Konzepte in Österreich, Italien und Deutschland. Unter die Nominierten schaffen es nur Wellnesshotels, die den Spa-Gedanken konsequent leben. Das Besondere am diesjährigen Award: Er wird nicht wie bisher einmal pro Land, sondernpro Bundesland vergeben. Bis Ende September stimmtenüber 43.000 Gäste und Besucher auf der Leading-Spa-Webseite für ihren Favoriten ab. Hier sind die 12 Gewinnerhotels:Leading Spa Awards Österreich.Gleich vier österreichische Spahotels haben es unter die Siegerliste des Leading Spa Awards geschafft. Bei der Preisverleihung wurden dasAstoria Resort in Seefeld, dasCinderella Spa & Resort in Obertauernin Salzburg, dasPanoramahotel Alpenstern in Vorarlberg und dasHotel Avia in Oberösterreichmit den Leading Spa Award 2021 ausgezeichnet.Leading Spa Awards Italien.Wie abwechslungsreich Spa sein kann, zeigen die beiden Gewinnerhotels in Italien. ImAlmar Jesolo Resort & Spa in Venezienund imHotel Gassenhof in Südtirol spielt man Wellness meisterlich auf. Mit den beiden Konzepten gingen gleich zwei Lifestyle-Favoriten ins Rennen - das eine mit herrlichem Meerblick, das andere direkt in den Bergen.Leading Spa Awards Deutschland. Freundinnen und Freunde des genussvollen Erholens schickten gleich sechs Awards nach Deutschland: Im Süden des Landes wurdendas Ortner's Resort in Bayern,das Treschers in Baden-Württemberg, und dieSeezeitlodge Hotel & Spa im Saarlandausgezeichnet. Die restlichen drei Awards gingen nach Nordrhein-Westfahlen insRomantik- und Wellnesshotel Deimann, an denRomantischen Winkel in Niedersachsen und anJordan's Unternmühle in Hessen.Pressekontakt:Leading Spa ResortsGartenweg 3, 9520 Annenheim am Ossiacher Seewww.LeadingSpa.com | +43 (0) 4248 201 08 | office@leadingspa.com