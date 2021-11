London (www.fondscheck.de) - Aktuell steigen die Preise stark an, da die Volkswirtschaften sich immer mehr öffnen, so Randeep Somel, Manager des M&G (Lux) Climate Solutions Fund (ISIN LU2226639461/ WKN A2QDX0, A EUR ACC; ISIN LU2226639545/ WKN A2QDX1, A EUR DIS) bei M&G Investments.Besonders deutlich würden sich die Kraftstoffpreise erhöhen, vor allem bei Öl und Gas. Die Inflation in ganz Europa steige, was die Regierungen mit Blick auf den bevorstehenden Winter und die Möglichkeit eines weiteren Anstiegs der Gaspreise beunruhige. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...