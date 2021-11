Daimler Mobility und Visa haben angekündigt, ab kommendem Jahr eine native In-Car-Payments-Lösung anbieten zu wollen, mit der das Auto Rechnungen selbst zahlen kann. Diese unterstützt sogar Zwei-Faktor-Authentifizierung. Ab Frühjahr 2022 können Kund:innen von Mercedes-Benz in Europa, dank der Zahlungstechnologie von Visa, Produkte und Dienstleistungen direkt über das Auto per Fingerabdruck bezahlen. Hierzu will der Daimler-Konzern das Fahrzeug selbst zum Payment-Device machen. Ausgelöst werden Zahlungen über eine "Delegated Authentication"-Technologie, die mit Zwei-Faktor-Authentifizierung arbeitet. Mehr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...