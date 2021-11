DGAP-News: Advanced Blockchain AG / Schlagwort(e): Kryptowährung / Blockchain/Sonstiges

Advanced Blockchain AG's Portfoliounternehmen peaq lanciert Token-Launch



09.11.2021

Das von der Advanced Blockchain AG (Frankfurt, Primärmarkt Düsseldorf, XETRA: ISIN DE000A0M93V6) ausgegründete Portfoliounternehmen peaq Technology GmbH hat Pläne bekannt gegeben, Anfang 2022 ihren nativen PEAQ-Token (https://www.peaq.network/) einzuführen. Ein privater Token-Verkauf, der von Advanced Blockchain unterstützt wird, ist derzeit im Gange. Das Peaq-Projekt wurde im Jahr 2017 gegründet und im Jahr 2020 aus der Advanced Blockchain AG ausgegründet. Der Fokus von peaq ist die Optimierung von Prozessen in verschiedenen Industrien u.a. mit maßgeschneiderten Implementierungen von Distributed Ledger Technology (DLT). peaqs Produkte haben bereits viele bedeutende Anwendungsfälle gefunden, wie z.B. in der Elektromobilität und anderen Aspekten der Automobilindustrie. Das peaq-Netzwerk wird nun als eigene Plattform gestartet und im Polkadot-Netzwerk (https://polkadot.network/) verankert. Advanced Blockchain freut sich, dass das peaq-Testnetz erfolgreich implementiert wurde und die ersten Token-Transaktionen bereits laufen. Das peaq-Netzwerk zielt darauf ab, die Infrastruktur für Economy of Things (Machine Economy) zu werden. Peaqs Vision ist, das Web2-basierte 'Internet of Things' in die Web3-basierte 'Economy of Things' zu verwandeln. Das Advanced Blockchain Team freut sich zusammen mit peaq auf die lang erwartete Einführung der peaq-Plattform und des Tokens sowie viele weitere Funktionen und Möglichkeiten, die sich auf der Technologie basierend noch umsetzen lassen. Das Token Generation Event (TGE) ist für Anfang 2022 geplant. Weitere Informationen über die Advanced Blockchain AG und peaq finden Sie auf den jeweiligen Websites, https://www.advancedblockchain.com und https://www.peaq.io.

