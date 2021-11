Thema heute:

Honda präsentiert Initiativen zur Nutzung des Mobile Power Pack

Honda strebt für alle Produkte und Unternehmensaktivitäten bis zum Jahr 2050 Klimaneutralität an. Als eine der Initiativen, die das Unternehmen zur Verwirklichung dieses Ziels verfolgt, wurde das Konzept "Honda eMaaS" entwickelt. Honda beabsichtigt, durch die Verbindung von elektrifizierten Mobilitätsprodukten und Energiedienstleistungen zur "freien Mobilität" und zur "erweiterten Nutzung erneuerbarer Energien" beizutragen.

Auf der Grundlage dieses Konzepts wird das Unternehmen die Nutzung erneuerbarer Energien ausweiten, mit seiner Palette elektrifizierter Produkte im Motorrad- und Automobilbereich und durch die verstärkte Nutzung des Mobile Power Pack sowie der Realisierung eines infrastrukturgebundenen smarten Energiebetriebs.

"Honda eMaaS"-Konzept

Eine der Herausforderungen bei der Nutzung erneuerbarer Energien als Stromquelle besteht darin, dass die erzeugte Strommenge nicht dem tatsächlichen Bedarf entspricht, da sie je nach Wetterbedingungen, Klima und Tageszeit schwankt. Wenn die erzeugte Strommenge im Vergleich zum Strombedarf zu gering ist, kann es zu Engpässen kommen. Im umgekehrten Fall, wenn die Stromgenerierung zu hoch ist, können Maßnahmen zum Einsatz kommen, die eine Überlastung des Netzes verhindern, was wiederum die Entsorgung überschüssigen Stroms zur Folge haben kann.

Um diese Probleme zu lösen und die Nutzung erneuerbarer Energien auszubauen, ist es wichtig, eine "Pufferfunktion" einzurichten, die dazu beiträgt, ein angemessenes Gleichgewicht zwischen Stromangebot und -nachfrage herzustellen. Unter "Pufferfunktion" versteht man die Möglichkeit, das Stromangebot anzupassen, indem überschüssiger Strom mithilfe des Mobile Power Pack oder anderer Geräte vorübergehend gespeichert wird.

Mit dem erweiterten Einsatz des Mobile Power Pack wird es einfacher, erneuerbare Energie zu nutzen. Wenn beispielsweise tagsüber ein Überschuss an Strom durch Solarenergie erzeugt wird, dient das Mobile Power Pack als Puffer, indem es den überschüssigen Strom speichert. In den späten Nachmittagsstunden, wenn das Stromangebot den Bedarf nicht mehr decken kann, wird der tagsüber im Mobile Power Pack gespeicherte Strom verwendet, um die Ladebelastung des Stromnetzes zu verringern. Darüber hinaus erwägt Honda die Möglichkeit, den im Mobile Power Pack gespeicherten Strom im Falle einer Stromknappheit in das Stromnetz einzuspeisen, indem der Honda Mobile Power Pack Exchanger e: an das Stromnetz angeschlossen wird.

