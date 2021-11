Um 11:24 liegt der ATX TR mit +0.85 Prozent im Plus bei 7986 Punkten (Ultimo 2020: 5466). Topperformer der PIR-Group sind Wienerberger mit +5.40% auf 33.58 Euro, dahinter Rosenbauer mit +4.79% auf 50.3 Euro und Erste Group mit +3.15% auf 42.675 Euro. Zum Vergleich der DAX: 16080 (+0.29%, Ultimo 2020: 13719). Heute ist die Addiko Bank auf den ersten Blick der Verlierer im Markt, die Aktionäre sind trotzdem die Gewinner, da 2,03 (!) Euro Bruttodividende ausgeschüttet werden, heute ist der Ex-Tag. Diese Rendite von mehr als 13 Prozent kommt fast der Strabag nahe. Freilich wackeln bei so etwas freilich die Moving Averages. Das schauen wir uns heute am Nachmittag für den Podcast an. Im Vorfeld war die Aktie natürlich gesucht: In den letzten 5 Handelstagen um +168.6% mehr ...

