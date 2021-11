GLASGOW (dpa-AFX) - Die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses Nancy Pelosi hat die besondere Rolle von Frauen bei der Bewältigung der Klimakrise betont. Auf der Weltklimakonferenz COP26 in Glasgow dankte die 81-Jährige am Dienstag explizit den Frauen und Mädchen, die unzählige Menschen mobilisierten, um Druck auf die Politik aufzubauen. "Lasst uns diesen jungen Frauen danken", sagte Pelosi. "Ich glaube: Wenn Frauen Erfolge haben, hat auch die Welt Erfolg."

Die Demokratin machte zudem auf die besondere Belastung aufmerksam, die die Folgen des Klimawandels für Frauen darstellt: 80 Prozent der Menschen, die durch die Klimakrise aus ihren Wohnorten vertrieben würden, seien Frauen.

Der britische COP-Gastgeber hatte die Gleichstellung von Frauen am Dienstag auf die Agenda der Konferenz gesetzt. Den Vereinten Nationen zufolge sind Frauen unter anderem deshalb stärker von Klimafolgen betroffen, weil sie in den ärmsten Bevölkerungsgruppen der Welt in der Mehrheit sind und oft von kleinen landwirtschaftlichen Betrieben leben./swe/DP/jha