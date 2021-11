Berlin (ots) -WELT sendet am Freitag, den 19. November 2021 um 22.05 Uhr die Dokumentation "Letzte Zuflucht - Juden in Shanghai" in Deutscher Erstausstrahlung.In diesen Tagen jähren sich die Pogrome vom 9. und 10. November 1938 zum 83. Mal. Viele Jüdinnen und Juden versuchten damals aufgrund der zunehmenden Verfolgung, Deutschland zu verlassen. Insbesondere ein Visum für Shanghai war für viele deutsche Juden die Rettung aus großer Gefahr.In keiner anderen Stadt der Welt wurden während des Holocausts so viele jüdische Leben gerettet wie in Shanghai. Im "Paris des Ostens" gab es bereits eine jüdische Gemeinde, deren Begründer im 19. Jahrhundert aus Bagdad gekommen waren. Hier fanden die Neuankömmlinge Unterstützung. Doch in den Wirren des Zweiten Weltkriegs war auch im japanisch besetzten Shanghai die Lage fragil. Jüdische Emigranten erzählen in dieser faszinierenden Dokumentation ihre Erlebnisse in einer exotischen neuen Welt."Letzte Zuflucht - Juden in Shanghai" in Deutscher Erstausstrahlung " am Freitag, den 19. November 2021, ab 22.05 Uhr auf WELT Nachrichtensender und nach Ausstrahlung in der WELT Mediathek und TV-AppPressekontakt:Solveig ZillyKommunikation WELT und N24 Dokusolveig.zilly@welt.dewww.presse.welt.deOriginal-Content von: WELT Nachrichtensender, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/13399/5068495