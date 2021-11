Ermutigende Firmenbilanzen und Konjunkturdaten geben den europäischen Börsen am Dienstag erneuten Auftrieb. Der Dax stieg am Dienstag um bis zu 0,3 Prozent auf ein Rekordhoch von 16.095,84 Punkten und der EuroStoxx50 um 0,1 Prozent auf 4355 Zähler. Der breit gefasste Stoxx600 steuerte auf seinen neunten Tagesgewinn in Folge zu.

