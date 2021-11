DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 10. November (vorläufige Fassung)

=== *** 02:30 CN/Verbraucherpreise Oktober *** 07:00 DE/Allianz SE, Ergebnis 3Q (08:30 Presse-Telefonkonferenz; 14:00 Telefonkonferenz für Analysten), München *** 07:00 DE/Eon SE, Ergebnis 9 Monate, Essen *** 07:00 DE/Siemens Energy AG, Ergebnis 4Q (08:30 BI-PK), München *** 07:00 DE/SMA Solar Technology AG, Ergebnis 9 Monate, Niestetal *** 07:00 DE/LEG Immobilien SE, Ergebnis 9 Monate, Düsseldorf *** 07:00 DE/Ströer SE & Co KGaA, Ergebnis 3Q, Köln 07:00 DE/Grenke AG, ausführliches Ergebnis 3Q (10:00 Video-Webcast), Baden-Baden 07:00 DE/Wacker Neuson SE, ausführliches Ergebnis 3Q, München 07:00 LU/Corestate Capital Holding SA, Ergebnis 9 Monate, Luxemburg 07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Ergebnis 3Q, Amsterdam 07:00 FR/Credit Agricole SA, Ergebnis 3Q, Paris 07:05 DE/Leoni AG, Ergebnis 3Q (08:30 Telefonkonferenz), Nürnberg *** 07:30 DE/Adidas AG, Ergebnis 3Q (10:00 Presse-Telefonkonferenz; 15:00 Telefonkonferenz für Analysten und Investoren), Herzogenaurach *** 07:30 DE/Infineon Technologies AG, Ergebnis 4Q (09:30 Telefonkonferenz für Analysten und Investoren; 11:00 Jahres-PK), Neubiberg 07:30 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, Ergebnis 2Q (10:00 Telefonkonferenz), Heidelberg 07:30 DE/Stemmer Imaging AG, Ergebnis 3Q, Puchheim 07:30 DE/Deutz AG, Ergebnis 9 Monate (09:00 Telefonkonferenz), Köln 07:30 DE/Synlab AG, Ergebnis 3Q, München 07:30 DE/Hensoldt AG, Ergebnis 9 Monate, Taufkirchen *** 07:30 AT/Voestalpine AG, Ergebnis 1H, Linz *** 07:30 FR/Alstom SA, Ergebnis 1H, Paris 07:35 FR/Electricite de France SA (EDF), Umsatz 9 Monate, Paris *** 07:35 DE/Jenoptik AG, Ergebnis 3Q (09:30 Telefonkonferenz), Jena *** 07:40 DE/Jungheinrich AG, ausführliches Ergebnis 9 Monate, Hamburg 07:45 DE/Home24 SE, Ergebnis 3Q, Berlin 07:45 NL/Ahold Delhaize NV, Ergebnis 3Q, Zaandam *** 08:00 DE/Verbraucherpreise Oktober (endgültig) PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+4,5% gg Vj vorläufig: +0,5% gg Vm/+4,5% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/+4,1% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+4,6% gg Vj vorläufig: +0,5% gg Vm/+4,6% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+4,1% gg Vj 08:00 DE/Destatis, Inlandstourismus September 08:00 DE/PNE AG, Ergebnis 9 Monate, Cuxhaven 08:00 DE/OHB SE, Ergebnis 9 Monate, Bremen 08:00 GB/Marks & Spencer plc, Ergebnis 1H, London 08:00 FR/Engie SA, Ergebnis 9 Monate, Paris *** 08:30 DE/Continental AG, ausführliches Ergebnis 3Q (15:00 Telefonkonferenz für Investoren), Hannover *** 09:00 DE/EZB-Ratsmitglied Weidmann, Video-Grußbotschaft für Bargeldsymposium der Deutschen Bundesbank 09:00 EU/EZB, Sitzung des Rats, keine geldpolitischen Beschlüsse zu erwarten, Frankfurt 09:15 DE/Veganz Group AG, Erstnotiz im Wachstumssegment Scale der Frankfurter Wertpapierbörse *** 10:00 EU/EZB, Forum Bankenaufsicht, u.a. mit EU-Kommissarin McGuinness (10:00) und EZB-Direktor Elderson (10:30) 10:00 DE/Bundesverfassungsgericht (BVerfG), Mündliche Verhandlung in Sachen "Wahl einer Vizepräsidentin/ eines Vizepräsidenten des Deutschen Bundestages", Karlsruhe 10:00 AT/Raiffeisen Bank International AG (RBI), ao HV (virtuell) zu zusätzliche Dividende von 0,75 Euro je Aktie für das Jahr 2020 *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 6-tägigen Dollar-Tenders 11:00 EU/EuGH, Urteil zu Einspruch von Google gegen EU-Kartellstrafe von 2,4 Mrd Euro, Luxemburg *** 11:30 DE/Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (SVR), PK zur Vorstellung des Jahresgutachtens 2021/22, Berlin 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 10-jährige Bundesanleihe über 3 Mrd EUR 12:00 FR/OECD, Frühindikator Oktober 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin 14:00 DE/Teamviewer AG, Capital Markets Day (virtuell) *** 14:30 US/Verbraucherpreise Oktober PROGNOSE: +0,6% gg Vm/+5,9% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+5,4% gg Vj Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+4,3% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+4,0% gg Vj *** 14:30 US/Realeinkommen Oktober *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 265.000 zuvor: 269.000 *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 17:40 DE/Patrizia AG, Ergebnis 9 Monate, Augsburg 18:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Pressestatements vor dem Gespräch mit Portugals Ministerpräsident Costa und Lettlands Ministerpräsident Karins, Meseberg *** 22:04 DE/Morphosys AG, Ergebnis 3Q, Planegg *** 22:05 US/Walt Disney Co, Ergebnis 4Q, Burbank - DE/SPD, Grüne und FDP, Koalitionsverhandlungen (Arbeitsgruppen legen Positionspapiere vor), Berlin - GB/Fortsetzung UN-Klimakonferenz - COP26 (bis 12.11.), Glasgow ===

