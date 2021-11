Der Fintech-Konzern Paypal hat am Montag nach US-Börsenschluss durchwachsene Zahlen und eine vorsichtige Prognose veröffentlicht. In der ersten Reaktion wurde dies durch eine ebenfalls bekanntgegebene Kooperation mit Amazon kaschiert, doch inzwischen verliert die Aktie spürbar an Boden. DER AKTIONÄR zieht jetzt die Notbremse.Das operative Geschäft von Paypal ist auch im abgelaufenen Q3 wieder deutlich gewachsen, doch die Umsatzerwartungen der Wall Street wurden dennoch verfehlt. Auch beim Ausblick ...

