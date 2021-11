Die Erzeugerpreise in den USA sind im Oktober mit einer Jahresrate von 8,6 Prozent gestiegen. Der Wert lag im Rahmen der Erwartungen und sorgte für wenig Bewegung an den Terminmärkten. Der Future auf den Dow Jones notierte vorbörslich leicht im Minus, der auf den S&P 500 ebenso und für Techwerte ging es zuletzt leicht nach oben. Am Mittwoch folgen mit den Verbraucherpreisen weitere wichtige Inflationsdaten und vor der Bekanntgabe wollen sich die Anleger offenbar nicht zu weit aus der Deckung wagen. ...

