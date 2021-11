Die Unternehmensanleihe 2019/24 der Schlote Holding GmbH (ISIN: DE000A2YN256) hat in den letzten beiden Tagen extreme Kursbewegungen zu verzeichnen. Der Anleihe-Kurs sank zunächst am Montag (08.11.2021) von 96,5% auf 80% und fiel am Dienstag weiter auf zwischenzeitlich unter 50%. Aktuell notiert die Schlote-Anleihe an der Börse Frankfurt wieder bei 76% (Stand: 09.11.2021, 14.55 Uhr). Auf Anfrage der Anleihen Finder Redaktion ließ die Schlote Gruppe ausrichten, dass es "keine unternehmensspezifischen Gründe für die aktuelle Kursentwicklung" gebe.

Kurze Zeit später folgte eine Pressemitteilung des Unternehmens, bei dem es diese Aussage noch einmal unterstrich. Zudem verweist Schlote darauf, dass die ...

