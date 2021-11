Nordex-Anteilseigner haben heute wirklich allen Grund zur Freude. Denn die Aktie verzeichnet aktuell ein Plus von rund neun Prozent. Nach diesem Anstieg kostet das Papier nun 14,30 EUR. Ist der Weg nach oben dadurch nun frei oder woraus sollten Anleger jetzt besonders achten?

Anmerkung: Angesichts dieses heftigen Kursgewinns bieten wir allen Lesern eine umfassende Analyse zur Nordex-Aktie. Einfach hier klicken.

Kursverlauf von Nordex der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Nordex-Analyse einfach hier klicken.

Die Technik bleibt trotz des Anstiegs angeschlagen. Weil eine wichtige Unterstützung quasi aus dem Stand unterkreuzt werden kann. Dieses wichtige Tief wurde bei 13,14 EUR markiert. Anleger sollten sich also anschnallen, denn er dürfte in den nächsten Tagen hoch her gehen.

Langfristig orientierte Anleger kämpfen zusätzlich mit der 200-Tage-Linie. Danach notiert Nordex in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...