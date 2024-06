EQS-News: Nordex SE / Schlagwort(e): Marktbericht

Hamburg, 13. Juni 2024. Mit der Errichtung einer Turbine des Typs N163/5.X im Windpark Kalistanneva in Finnland hat die Nordex Group jetzt die 5-GW-Schwelle an installierter Leistung in der Region "Nordic" überschritten. Insgesamt 1.234 Anlagen "Made by Nordex" drehen sich heute in Dänemark, Finnland, Schweden und Norwegen und produzieren sauberen Strom für zwei Millionen Haushalte. Verteilt nach Ländern entfallen 2,6 GW auf Windparks in Finnland, 1,6 GW auf Parks in Schweden, 641 MW auf Parks in Norwegen sowie 152 MW auf Parks in Dänemark.

"Die nordischen Märkte sind oft durch komplexe Gelände, schwierige Standortzugänge, herausfordernde Klimabedingungen und hohe Erwartungen an das HSE-Management gekennzeichnet. Unsere Kunden wissen, dass wir diese Herausforderungen meistern und durch unsere Kaltklimavarianten und das Nordex Advanced Anti-Icing-System zudem bewährte Lösungen für eine hohe Verfügbarkeit der Turbinen in den anspruchsvollen Wintermonaten bieten", sagt Till Junge, Vice President der Region Nordic der Nordex Group.

Die Nordex Group installierte ihre ersten Turbinen in der Region Mitte der 1980er Jahre in Dänemark. Heute sind Finnland und Schweden die Treiber bei neuen Windenergieprojekten in den "Nordics".

"Mit unserer Erfolgsbilanz und einem starken und engagierten lokalen Team in den nordischen Ländern können wir unsere Kunden in der Region in den kommenden Jahren weiterhin sehr gut unterstützen. Dank unserer leistungsstarken Anlagen mit großen Rotoren und hohen Turmvarianten, haben wir eine gute Ausgangsposition, um unsere Marktposition zu halten und unsere Installationsbasis in der Region kontinuierlich weiter auszubauen," ergänzt Ibrahim Özarslan, CEO der Division Europe der Nordex Group.

Die Gruppe hat in ihrer Unternehmensgeschichte bislang insgesamt rund 51 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2023 einen Konzernumsatz von rund EUR 6,5 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 10.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, Indien, USA (aktuell nicht aktiv) und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der Klassen 4 bis 6 MW+, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind.

