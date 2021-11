Süss MicroTec hat bereits für das 3. Quartal einen Rekordauftragseingang mit einem Volumen von 101 Mio. € gemeldet. Nach neun Monaten erreichte der Auftragseingang des Equipment-Lieferanten für die Chipindustrie einen Wert von ca. 254 Mio. € nach 206,7 Mio. € im Vorjahr, was einem Plus von ca. 23 % entspricht. Das ist ein neuer Rekord beim Auftragsbestand. Allein das dritte Quartal brachte ein Orderplus von 40 %. Damit ist das Wachstum für das kommende Jahr bereits zu einem großen Teil abgesichert.



Der Aktienkurs hat zuletzt nicht auf den starken Auftragseingang reagiert. Der nächste Katalysator für den Kurs ist bereits am 11. November zu erwarten. Dann präsentieren die Münchener den 9-Monatsbericht. Es wäre nicht verwunderlich, wenn das Management angesichts der starken operativen Entwicklung an der Prognose schraubt. Zumal das zweite Halbjahr - und da insbesondere das vierte Quartal - in Sachen Profitabilität am höchsten ist. Die Aktie befindet sich seit dem Anstieg auf das Hoch bei knapp 30 € in einer Konsolidierungsbewegung. Das KGV für 2022 bzw. 2023 liegt bei 18 respektive 16, was für einen Wert wie Süss im Branchenschnitt noch günstig ist.



