Geschenke für Zocker:innen sind schwierig, wie das bei jedem Hobby so ist, das man selbst nicht so betreibt. Wir haben für euch ein paar originelle Geschenkideen verschiedener Preisklassen gesammelt. Zocker:innen kann man nur Gaming-Headsets oder coole, leuchtende Tastaturen schenken? Weit gefehlt! Im Gaming-Bereich gibt es eine ganze Menge an kreativen Geschenkideen, die nicht unbedingt ein teures Profi-Headset sein müssen. Von Merch über Deko und Gadgets bis hin zur Fußstütze findest du für deine:n Gamer:in ein passendes Geschenk - zu einem Preis, den du dir leisten möchtest. Um dir gute ...

