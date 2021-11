München (www.anleihencheck.de) - One Square Advisory Services S.á.r.l. hat eine Pressemitteilung veröffentlicht:Aufgrund der seit der Investoren-Telefonkonferenz vom 4. November 2021 eingetretenen Ereignisse - insbesondere aufgrund des Insolvenzantrags (Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung) der EYEMAXX Real Estate AG (ISIN DE000A0V9L94/ WKN A0V9L9) in Österreich - laden One Square und Heuking Kühn Lüer Wojtek zu einer zweiten Investoren-Telefonkonferenz am 11. November 2021 um 17:00 Uhr ein, um über die aktuellen Entwicklungen sowie die nächsten Schritte zu informieren. ...

