Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv In den USA wurde gestern ein billionenschweres Infrastrukturgesetz verabschiedet. Dies führte zu neuerlichen Rekorden beim Dow Jones. Bis zum Handelsende gab er dann aber wieder etwas nach und schloss nur 0,3 Prozent höher. Bei den Einzelthemen geht es heute um den Bitcoin, Coinbase, BioNTech, General Electric, Roblox, Palantir, Robinhood, PayPal, AMD, Nvidia und Intuitive Surgical. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Viola Grebe, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte bewegt.