Nachdem die Aktie von Tesla am letzten Donnerstag bei 1.243,49 Dollar ein neues Allzeithoch gesprintet war, nehmen die Anleger zu Beginn der neuen Wochen den Fuß vom Gas. Auf ein Minus von gut fünf Prozent am Montag verliert die Aktie am Dienstag zum US-Handelsstart weitere sechs Prozent - und verzeichnet damit den größten Verlust seit acht Monaten. Updates folgen.

