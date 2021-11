Nach den Quartalszahlen von PayPal gibt es weitere News. Das Unternehmen rollt den Handel mit Kryptowährungen für UK-Kunden vollständig aus. Was bedeutet dies? Der Zahlungsdienstleister PayPal hatte schon im Herbst letzten Jahres sein Vordringen in den Krypto-Markt angekündigt und kurz darauf einen neuen Service ausgerollt: In den USA können Kunden bereits seit November 2020 über PayPal Kryptowährungen kaufen, halten und verkaufen. Nun bringt PayPal ...

Den vollständigen Artikel lesen ...