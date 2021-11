GoPro - Der Action-Kamera-Hersteller wächst dank seiner Abo-Strategie!

Bottom Fishing Trading-Strategie



Symbol: GPRO ISIN: US38268T1034



Rückblick: GoPro ist Marktführer bei Action-Kameras. Das Unternehmen wurde an der Börse in der Vergangenheit gehypt, ist danach aber abgestürzt. Nun könnte GoPro von den Toten wieder auferstehen. Die Aktie befand sich in den letzten Monaten meist unter dem EMA-50 am Weg nach unten. Mit der Veröffentlichung der Quartalszahlen hat sich das Blatt nun aber gewendet. Das Papier des Action-Kamera-Spezialisten machte einen Freudensprung nach oben und notiert nun wieder über dem 50-Tagedurchschnitt.

Meinung: GoPro ist mehr als nur ein Kamera-Hardware-Hersteller. Das Unternehmen bietet für ein Abonnement von 49,99 USD pro Jahr Live-Streaming direkt von der GoPro aus, zusammen mit unbegrenztem Cloud-Speicher und exklusiven Produktrabatten an. Die 1,34 Millionen zahlenden Abonnenten stellten ein Wachstum von 167% gegenüber dem Vorjahr dar. Im dritten Quartal erwirtschaftete GoPro einen Gewinn pro Aktie von 1,92 USD, verglichen mit den Erwartungen der Analysten von nur 0,20 USD ist dies eine Steigerung um satte 860%.

Chart vom 09.11.2021 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 9.94 USD



Setup: Wenn die Bullen weiter Stärke zeigen, sollten diese auch nach dem GAP-Up für weiter steigende Kurse sorgen. Der Trade ließe sich nach dem Einstieg unter der 50%-Marke der Initialkerze von letztem Freitag absichern.

Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell keine Positionen in GPRO



Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.