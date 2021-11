Monte-Carlo, Paris, London, Berlin, New York (ots) -Eine komplexe Zusammenfassung in verschiedenen Facetten und Schaffensperioden!Von Los Angeles, Las Vegas und New York nach Europa!In Formen, Farben, Tönen und Düften kreiert das deutsche Multitalent seit 40 Jahren - Power Art!Seine spektakulären Auto Performances mit Helikopter Porsche, Porsche am Helikopter über Monaco, Lamborghini Countach U-Boot, schwebende Mercedes S-Klasse über das Wasser im Port Hercule oder die Eröffnung der Rallye Monte-Carlo mit einem vergoldeten Bugatti auf Wasserski gezogen von einem Powerboot sind nur Fragmente des Gesamtmosaiks seines Lebenswerkes!Wenn es dann mal schneller gehen muss, sorgt die MiG 23S, komplett handbemalt und vergoldet, für nachhaltige Beschleunigung!Heiko Saxo ist der Auto- und Motoren Artist Nummer 1! Sein 16, 12, 10, 8, 6, 4 und 2 Zylinder Motor Patent für Armbanduhren und seine 24ct Gold Crude Oil Artworks, patentangemeldet, sind einzigartig auf der Welt!Nun werden Verbrennungsmotoren in die Armbanduhren implantiert. Ein Spektakel der Extraklasse für jeden Motorsport Fan und Uhrensammler. Exklusiv und einzigartig! Benzin- und steuerfrei!Als Komponist schrieb Heiko Saxo The Grand Prix Symphony für die Formel 1 und die Rally Symphony Monaco!Saxo Bank of Art präsentiert die umfangreichste Kunstwerksammlung eines Visionärs und Künstlers weltweit! Value Coin Artworks mit Wertgarantie!Heiko Saxo hat über 10.000 originale Exponate, Produkte und Konzepte geschaffen, die millionenfach dupliziert wurden!Seine Originalgemälde hängen im Buckingham Palace, St James's Palace, Westminster Abbey und Royal Hospital Chelsea.Aber auch bei Bernie Ecclestone und ehemals Michael Jackson.Seine swiss made Armband-Kunstwerkuhren mit Miniaturgemälden oder mechanischen Automotoren besitzen Ecclestone, Michael Schumacher, Mika Häkkinen und Adrian Sutil.Seine Motorsport Grafiken wurden mehrfach mit Awards ausgezeichnet und hängen im Automobil Club Monaco, Automobil Club Gibraltar Foundation und diversen Autoclubs weltweit.Über 500! von Saxo handbemalte Luxus Sportwagen und Limousinen fahren auf den Straßen dieser Welt oder stehen in Automuseen!Dazugehörige Handtaschen im Car Design für Ladies wecken den Geist des Motorsports "Spirit of Motor"Aktuell zersägt Heiko Saxo den Jean Paul Getty Cadillac um daraus 89 Skulpturen zu fertigen.Auch Ferrari 250 GT, 250 GTB und Daytona Spyder Parts wurden zu zeitlosen Skulpturen.Seine überdimensionalen Gemälde hängen in diversen internationalen Showrooms.Als Erfinder, Konstrukteur, Architekt, Car und Uhren Designer setzt Heiko Saxo neue Maßstäbe, weit weg von Künstlerlistungen und Konventionen! Christies auktionierte seine Kunstwerke.Abseits vom Motorsport stellt Saxo der Öffentlichkeit seit 30 Jahren auch andere Genres vor: Das erste Parfüm Artwork Queen Elizabeth mit 45.000 Kristallen, Diamanten und 1.000 Parfüm Flacons! Für EUR 1,2 Millionen!Für seine Musik- Arenahymnen für Boxweltmeister gab es Gold und Platin!Heiko Saxo schrieb Drehbücher und zeichnete deren Storyboards. Er schuf das Europamännchen "John Future". Daraufhin wurde die Hello John TV gegründet. DER Film ist in Produktion.Heiko Saxo- der Concept Creator erfreut sich an immer NEUEM. "Kunst ist Leben" so seine Intension!Nächstes Ziel: Ein Geniestreich mit Ehrenrunde! Der originale Lincoln Continental von John Lennon wird als Symbol für die Unvergänglichkeit in einen Felsen einbetoniert!GOLDEN HEARTS NEVER DIEPressekontakt:Saxo Bank of Art Collection Management+44-7979-304384Original-Content von: Heiko Saxo Management, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/137307/5068752