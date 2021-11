Heute gibt es Linux seit 30 Jahren, in über 600 verschiedene Distributionen. Aber wie ist das Betriebsystem überhaupt entstanden? Und warum gibt es so viele Varianten davon? Am 25. August 1991 gab ein 21-jähriger Student in Helsinki bekannt, dass er ein freies Betriebssystem entwickle. Es sei nur ein Hobby-Projekt, würde keine große Sache werden. Einige Jahre später entwickelte sich dieses Hobbyprojekt zu einem der wichtigsten Projekte in der Geschichte der Computertechnik. Mehr zum Thema Free-Software-Ikone Richard Stallman bringt sich mit ...

