Veganz steht kurz vor dem ersten deutschen veganen Börsengang. Wie stehen die Chancen für ein erfolgreiches Debüt? Wir haben uns umgehört. Und: Kommt jetzt das Comeback der Veggie-Aktien?Veganz will am 10. November an die Frankfurter Wertpapierbörse (Scale-Segment) gehen. Kann der vegane Lebensmittelhändler vom Wachstum des deutschen Milliarden-Markts für vegane Lebensmittel profitieren? Beim Klimagipfel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...