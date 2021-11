Vaduz (ots) -Regierungschef Daniel Risch nahm am Dienstag, 9. November 2021 am Treffen der EFTA-Wirtschaft- und Finanzminister mit dem EU-Rat in Brüssel teil.Der Ecofin-Rat tauscht sich traditionsgemäss einmal jährlich mit den Regierungskollegen der EFTA-Staaten aus. Das Thema des Treffens war "Erholung nach der Pandemie - Herausforderungen und Möglichkeiten". Regierungschef Daniel Risch informierte die EU/EFTA-Finanzminister über die aktuelle wirtschaftliche Lage in Liechtenstein, über die Wirksamkeit der Corona-Unterstützungsmassnahmen sowie über die aktuelle Corona-Situation in Liechtenstein.Des Weiteren traf Regierungschef Daniel Risch den belgischen Finanzminister Vincent Van Peteghem zu einem bilateralen Gespräch, dabei ging es um Beschränkungen im Steuerbereich sowie die Möglichkeit für Verhandlungen zu einem Doppelbesteuerungsabkommen. Schliesslich wurde die Reise nach Brüssel abgerundet durch bilaterale Treffen mit dem EU-Kommissar für Binnenmarkt, Thierry Breton, sowie mit einer Kabinettsvertreterin des EU-Kommissars für Wirtschaft, Paulo Gentiloni.Der Regierungschef nutzte zudem den Aufenthalt in Brüssel für einen informellen Besuch des EFTA-Hauses, welches kürzlich neu bezogen werden konnte.Pressekontakt:Ministerium für Präsidiales und FinanzenRoland Moser, Persönlicher MitarbeiterT +423 236 76 68Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100880802