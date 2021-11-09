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Dienstag, 09.11.2021 Börsentäglich über 12.000 News von 677 internationalen Medien
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WKN: A3CVQY ISIN: NO0011002511 Ticker-Symbol: 83L 
Stuttgart
04.11.21
08:07 Uhr
10,400 Euro
0,000
0,00 %
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
BANK NORWEGIAN ASA Chart 1 Jahr
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BANK NORWEGIAN ASA 5-Tage-Chart
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5-Tage-Chart
BANK NORWEGIAN
BANK NORWEGIAN ASA Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
BANK NORWEGIAN ASA10,4000,00 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.