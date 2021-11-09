- (PLX AI) - Bank Norwegian Klara-Lise Aasen appointed new CEO of Bank Norwegian.
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|18:22
|Bank Norwegian ASA: Klara-Lise Aasen appointed new CEO of Bank Norwegian
|18:22
|Bank Norwegian Names Aasen New CEO
|(PLX AI) - Bank Norwegian Klara-Lise Aasen appointed new CEO of Bank Norwegian.
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