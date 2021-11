Stuttgart (ots) -



Einen erneuten Lockdown für Kinder gilt es um jeden Preis zu verhindern. Denn die Folgen von Schul- und Kitaschließungen für Kinder und Jugendliche wiegen viel zu schwer, das ist die bittere Erfahrung der Pandemie. Es ist deshalb gut, dass in den baden-württembergischen Schulen spätestens mit der Alarmstufe die Masken wieder eingeführt werden. Auch in Kitas sollten mehr Sicherheitszäune wie etwa verpflichtende Tests eingezogen werden, die das Land ja ohnehin zahlt. Vor allem aber müssen ungeimpfte Erwachsene in die Pflicht genommen werden. Die gesamtgesellschaftlichen Anstrengungen, mit denen vor einem Jahr alte Menschen geschützt wurden, müssen nun für Kinder und Jugendliche unternommen werden. Dazu gehören 2-G-Regeln oder 3-G-Vorgaben am Arbeitsplatz. Die Kleinen dürfen nicht ein weiteres Mal die Last der Pandemie tragen. Das sind wir ihnen schuldig.



