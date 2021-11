Die Wiener Börse ist am Dienstag nach anfänglichen Gewinnen im Späthandel ins Minus gerutscht. Der ATX beendete den Handelstag mit einem Abschlag von 0,46 Prozent bei 3.905,67 Punkten. Der breiter gefasste ATX Prime verlor 0,45 Prozent auf 1.963,96 Punkte. Auch an anderen Börsen ging es am Nachmittag etwas nach unten. Belastet wurden die Märkte von einer schwachen US-Börseneröffnung.Stark gesucht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...