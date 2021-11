Vyper 3 jetzt erhältlich in Europa und den USA;

Hypervolt 2, Hypervolt 2 Pro und Vyper Go erhältlich in Australien, Kanada, China, Europa, Neuseeland und USA

Hyperice, eine international präsente Hochleistungs-Wellnessmarke, die auf Klopfmassage, dynamische Luftkompression, Vibrationen, Thermotechnologie, Mind-Technologie und Kontrasttherapie spezialisiert ist, hat heute neue Investitionen von Superstars aus der Welt des Sports bekanntgegeben, daunter Profigolfer Rory McIlroy, Formel-Eins-Fahrer (F1) Daniel Ricciardo, NHL-Spieler Connor McDavid, NBA-Spieler Klay Thompson und NBA Spieler Jayson Tatum.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211109006336/de/

Rory McIlroy Joins Naomi Osaka, Erling Haaland and Virat Kohli as Hyperice Athlete-Investor to Fuel Global Growth (Photo: Business Wire)

Die neuen Investoren ergänzen eine Elite internationaler Sportler-Investoren wie der viermaligen Meisterin des Tennis-Grand Slam Naomi Osaka, dem Fußball-Superstar Erling Haaland und dem indischen Cricketspieler Virat Kohli als strategischen Investoren. Dies folgt direkt auf den Einstieg des Unternehmens in die mentale Wellness und die Entwicklung hin zu einer ganzheitlichen Hochleistungs-Wellnessmarke.

"Ich bin zuallererst Golfer, aber ich plane auch langfristig. Deshalb habe ich mich für die Investition in Hyperice entschieden", sagte Profigolfer Rory McIlroy. "Hyperice ist für mich ein wichtiger Teil von Übungspraxis, Spiel und Erholung. Das Unternehmen leistet Unglaubliches, um die ganzheitliche Wellness voranzubringen. Damit ist dies eine spannende und logische Partnerschaft für mich und die Investitionspartner in Symphony Ventures."

Andere neue Sportler-Investoren sind u. a. der zweimalige NBA All-Star-Spieler Jayson Tatum, der zweimalige Meister der PGA TOUR Tony Finau, der dreimalige NBA All-Star-Spieler Klay Thompson, der NBA-Meister Khris Middleton, der sechsmalige MLB All-Star-Spieler Nolan Arenado, der MLB All-Star-Spieler Matt Chapman, der viermalige MLB All-Star-Spieler Justin Upton, der Meister der World Series Dexter Fowler, der Masters Champion Sergio Garcia, der professionelle BMX-Sportler Nigel Sylvester, der Meistertrainer und Performance-Spezialist Joe Holder und die führende Gaming-Persönlichkeit Nicholas Kolcheff, auch bekannt als NICKMERCS.

Diese Sportler kommen zum bisherigen Kader von Hochleistungssportler-Investoren von Hyperice hinzu, darunter Naomi Osaka, Seth Curry, Anthony Davis, Rickie Fowler, DeAndre Jordan, Jarvis Landry, Patrick Mahomes, Christian McCaffrey, Ja Morant, Chris Paul, Ben Simmons, Kelly Slater, Fernando Tatís Jr, J.J. Watt, Russell Westbrook und Trae Young.

"Die vollständige Produktpalette von Hyperice hat für mich bei der Erholung und für meine gesamte Herangehensweise zur Wellness viel bewirkt", sagte Formel Eins-Fahrer (F1) Daniel Ricciardo. "Hyperice expandiert weiter das schien mir der richtige Zeitpunkt, meine Unterstützung offiziell einem Unternehmen zukommen zu lassen, an das ich glaube."

Hyperice hat inzwischen eine Präsenz in mehr als 60 Ländern und erlebt ein erhebliches Wachstum aufgrund eines umfangreichen Kaders von Sportler-Investoren sowie internationalen Partnerschaften in China mit der NBA und der League of Legends Pro League, mit dem neuseeländischen Rugbyteam All Blacks, dem nationalen südafrikanischen Rugbyteam Springboks, dem mexikanischen Fußballverband und dem Tottenham Hotspur Football Club in London.

Der derzeit wertvollste Spieler der National Hockey League (NHL), Connor McDavid, fügte hinzu: "Die Produkte von Hyperice sind sowohl für meine körperliche als auch für meine geistige Gesundheit wegweisend. Hyperice ist nicht nur eine Marke, auf die ich mich persönlich verlasse, sondern bietet auch Produkte an, die allen Menschen nützen können ganz gleich, auf welchem Niveau sie Sport treiben."

"Diese neue Gruppe von strategischen Investoren wird dazu beitragen, dass die globale Expansion von Hyperice vorangebracht wird", sagte Jim Huether, Geschäftsführer von Hyperice. "Unsere internationale Präsenz wächst mit Produkten in mehr als 60 Ländern. Die Partnerschaft mit Hochleistungssportlern wie Daniel Ricciardo, Rory McIlroy und Connor McDavid zusätzlich zu dem vollbesetzten Kader, den wir bereits haben, trägt dazu bei, dass sich Hyperice weiter vom Rest absetzen kann, wenn wir unsere innovative Produktpalette weiterhin einem breiteren Publikum anbieten."

Globales Wachstum und Entwicklung zur ganzheitlichen Hochleistungs-Wellnessmarke

Hyperice hat kürzlich eine neue Phase des globalen Wachstums angekündigt, in der sich das Unternehmen zu einer ganzheitlichen Hochleistungs-Wellnessmarke entwickelt. Die Transformation auf verschiedenen Ebenen, die durch die kürzlich erfolgte Übernahme des Mental-Wellness-Unternehmens Core, der dritten Akquisition in den letzten 18 Monaten, vorangetrieben wurde, wird von einer neuen Markenidentität und einer globalen Markenkampagne begleitet und durch eine Reihe neuer Produkte und branchenweit führender Technologien untermauert.

Zu den neuen technischen Fortschritten zählen das weltweit erste tragbare Gerät für die Kontrasttherapie, das Hyperice X, sowie neue Generationen der äußerst beliebten Produktlinien Hypervolt und Vyper von Hyperice mit den Produkten Hypervolt 2, Hypervolt 2 Pro, Vyper 3 und Vyper Go.

Hyperice X Im vergangenen Monat stellte Hyperice seine neueste Innovation und das weltweit erste tragbare Gerät für die Kontrasttherapie vor. Das Hyperice X erzeugt einen lokalisierten Zyklus aus einem Wechsel zwischen Wärme und Kälte in der Kniepartie für Erholung und Rehabilitation. Das Hyperice X wird ab Anfang 2022 weltweit erhältlich sein.

Im vergangenen Monat stellte Hyperice seine neueste Innovation und das weltweit erste tragbare Gerät für die Kontrasttherapie vor. Das Hyperice X erzeugt einen lokalisierten Zyklus aus einem Wechsel zwischen Wärme und Kälte in der Kniepartie für Erholung und Rehabilitation. Das Hyperice X wird ab Anfang 2022 weltweit erhältlich sein. Hypervolt 2: Der Hypervolt 2 bietet spürbare Verbesserungen gegenüber dem Original, darunter ein verbessertes ergonomisches Design und ein verringertes Gewicht. Drei Geschwindigkeitsstufen mit starken Klopffunktionen verschaffen den Muskeln die Entlastung, die sie sich wünschen jeden Tag.

Der Hypervolt 2 bietet spürbare Verbesserungen gegenüber dem Original, darunter ein verbessertes ergonomisches Design und ein verringertes Gewicht. Drei Geschwindigkeitsstufen mit starken Klopffunktionen verschaffen den Muskeln die Entlastung, die sie sich wünschen jeden Tag. Hypervolt 2 Pro : Dank des Hypervolt 2 Pro erhalten die Nutzer dieselbe kraftvolle Klopftherapie, die auch die besten Sportler der Welt nutzen, direkt in ihrer Handfläche. Mithilfe von fünf Geschwindigkeitsstufen, die über ein neues, einstellbares Rad festgelegt werden, werden steife Muskeln entlastet, sodass der Benutzer wie ein Profi trainieren und sich erholen kann.

: Dank des Hypervolt 2 Pro erhalten die Nutzer dieselbe kraftvolle Klopftherapie, die auch die besten Sportler der Welt nutzen, direkt in ihrer Handfläche. Mithilfe von fünf Geschwindigkeitsstufen, die über ein neues, einstellbares Rad festgelegt werden, werden steife Muskeln entlastet, sodass der Benutzer wie ein Profi trainieren und sich erholen kann. Vyper 3 Alle Systeme aktiviert. Das aktualisierte Design und die drei Geschwindigkeiten des Vyper 3 Vibrationsrollers helfen dabei, den Körper mit einer kraftvollen Vibrationsmassage zu stimulieren und aufzuwärmen.

Alle Systeme aktiviert. Das aktualisierte Design und die drei Geschwindigkeiten des Vyper 3 Vibrationsrollers helfen dabei, den Körper mit einer kraftvollen Vibrationsmassage zu stimulieren und aufzuwärmen. Vyper Go: Die nächste Generation der "Go"-Serie von Hyperice. Nach Veröffentlichung des Hypervolt Go im Jahr 2020 ist der Vyper Go eine tragbare, vibrierende Rolle, die die Muskeln aktiviert, damit sich die Benutzer vor Aktivitäten zu Hause oder unterwegs optimal fühlen können.

Der Vyper 3 ist jetzt in Europa und den USA erhältlich. Hypervolt 2, Hypervolt 2 Pro und Vyper Go sind jetzt erhältlich in Australien, Kanada, China, Europa, Neuseeland und den USA, weitere Märkte werden folgen.

Dank des neuen, modernen Ansatzes und der neu konzipierten Produktinnovation von Hyperice kann das Unternehmen ein neues Konzept umsetzen, um eine breitere Zielgruppe von Sportlern zu bedienen, und Menschen können damit überall vermehrt das tun, was sie gerne tun.

Weitere Informationen finden Sie unter hyperice.com. Um ein Gerät zu kaufen, besuchen Sie bitte die jeweiligen Landes-Websites: Australien, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Italien, Neuseeland, Portugal, Spanien, Vereinigtes Königreich und die USA.

Über Hyperice

Hyperice ist ein technologieorientiertes Unternehmen mit einer großen Mission: den Menschen auf der ganzen Welt zu helfen, sich zu bewegen und besser zu leben. Seit über zehn Jahren steht Hyperice an der Spitze einer globalen Bewegung an der Grenze zwischen Erholung und Wellness und hat sich auf Klopftherapie (Hypervolt-Linie), dynamische Luftkompression (Normatec-Linie), Vibration (Vyper- und Hypersphere-Linie), Wärmetechnologie (Venom-Linie), Mind-Technologie (Core by Hyperice) und Kontrasttherapie (Hyperice X) spezialisiert. Als ganzheitliche Marke im Bereich High-Performance-Wellness ist Hyperice für alle gedacht von Spitzensportlern, Ligen und Teams bis hin zu Verbrauchern, die das Beste aus sich herausholen wollen, damit sie das tun können, was sie gerne tun. Hyperice erhielt von Fast Company die Auszeichnung als eines der innovativsten Unternehmen des Jahres 2021 ("Fast Company's Most Innovative Companies in 2021") und setzte seine Technologie und sein Know-how weltweit in Branchen wie Fitness, Gastgewerbe, Gesundheitswesen, Massage, Physiotherapie, Sport und Wellness am Arbeitsplatz ein. Dank der transformativen Akquisitionen von Normatec, RecoverX und Core hat Hyperice seine Innovationsagenda vorangetrieben und tritt nun in die nächste Phase seines globalen Wachstums ein. Weitere Informationen finden Sie auf der neu gestalteten Homepage hyperice.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211109006336/de/

Contacts:

Jack Taylor PR

Nadine Hachicho

hyperice@jacktaylorpr.com