Verwirrung um Meta-Aktien rund um Facebook, ein neues skurriles Kapitel rund um Tesla und Elon Musk sowie Bitcoin-News in der NFL - eigentlich hätten diese Themen schon für eine ganze Folge Börse weekly gereicht. Doch anlässlich der ETP-Themenwoche blicken Conny und Marcel zudem auf eure Favoriten-ETFs des Jahres 2021. Welche ETFs wurden am häufigsten gehandelt? Und welche lieferten die beste Performance? Diese und viele weitere exklusive Einblicke gibt's in der neuen Folge Börse weekly!