Heidelberg (ots) -



Tatsächlich ist es einigermaßen unverständlich, wieso es diese Regel nicht schon längst gibt. 3G herrscht - zu Recht - in praktisch allen Bereichen des Alltags, im Restaurant und im Café, in der Kneipe, im Kino, im Theater. Nur dort, wo die meisten Menschen die meiste Zeit ihres Tages verbringen, galt sie bisher nicht: am Arbeitsplatz. Das fügt sich leider ein in den Kurs eines Landes, das zwar die Schulen schloss, aber eine Testpflicht für Betriebe lange vermeiden wollte. Umso besser, dass man nun handelt - zumal Länder wie Italien mit einem "grünen Pass" am Arbeitsplatz gute Erfahrungen gemacht haben.



Ganz besondere Vorsicht erfordern übrigens Arbeitsplätze, an denen Menschen mit Angehörigen gefährdeter Gruppen zu tun haben: Krankenhäuser, Alters- und Pflegeheime. Hier sollte man darüber nachdenken, ob nicht sogar 2G eine Option wäre. Oder, um ein weiteres Tabu zu kippen: eine Impfpflicht für Angestellte.



Pressekontakt:



Rhein-Neckar-Zeitung

Dr. Klaus Welzel

Telefon: +49 (06221) 519-5011



Original-Content von: Rhein-Neckar-Zeitung, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/66730/5068779

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de