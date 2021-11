Das US-amerikanische Wellness-Tech-Unternehmen Neuvana erweitert seine Präsenz im Ausland und markiert einen weiteren Schritt in der wachsenden globalen Markteinführung des Unternehmens

WEST PALM BEACH, Florida, Nov. 09, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Neuvana LLC mit Sitz in den USA, ein Wellness-Unternehmen, das führend im Bereich der neurowissenschaftlichen Technologie ist, gibt die mit Spannung erwartete Veröffentlichung von Xen bekannt, seines neuen Produkts, das Verbrauchern nun in den 27 Ländern der Europäischen Union und im Vereinigten Königreich zur Verfügung steht. Dies ist der nächste Schritt im Rahmen der internationalen Markteinführung des Unternehmens, das letzten Monat mit der Auslieferung nach Kanada begonnen hat und in den kommenden Monaten plant, weitere Länder zu erschließen.



Xen von Neuvana ist ein Gerät im Taschenformat, das sich über eine App mit Ihrem Mobiltelefon verbindet und über patentierte Ohrhörer ein sanftes elektrisches Signal sendet, um den Vagusnerv im Ohr zu stimulieren. Von einem führenden Herzchirurgen erfunden und von der Wissenschaft unterstützt, zielt das innovative Design von Xen auf den Vagusnerv, den längsten Hirnnerv des Körpers, der als Informationsautobahn vom Gehirn zu den meisten wichtigen Organen des Körpers fungiert. Bei Stimulation aktiviert der Vagusnerv das parasympathische Nervensystem, indem er dem Gehirn signalisiert, beruhigende Neurotransmitter wie Acetylcholin und Noradrenalin freizusetzen. Dieser natürliche chemische Prozess kann dem Körper helfen, sich ruhiger und konzentrierter zu fühlen, die Stimmung zu verbessern und auch einen besseren Schlaf zu erreichen.

"Wir haben ein großes Interesse von Verbrauchern außerhalb der USA erfahren, die Xen ausprobieren und die gesundheitlichen Vorteile erleben wollten, von denen Benutzer berichtet haben, dass sie ihr tägliches Leben verbessern", so Vince Manopoli, CEO von Neuvana. "Wir freuen uns, die Präsenz des Unternehmens weiter auf unsere Freunde im Ausland auszudehnen und Xen in die Hände von Menschen zu bringen, die nach alternativen Wegen suchen, um die gesundheitlichen Auswirkungen von Stress, Angstzuständen und schlechtem Schlaf zu bewältigen."

Xen wurde ursprünglich 2019 in den USA auf den Markt gebracht und wurde speziell entwickelt, um die hohen Standards der Produktsicherheitsprüfung und -zertifizierung zu erfüllen, die benötigt werden, um das Produkt Verbrauchern im Ausland zur Verfügung zu stellen. Es hat die angesehene CE-Zertifizierung erhalten, die für Produkte gilt, die für den europäischen Markt bestimmt sind, getestet wurden und die hohen Sicherheitsanforderungen jedes Landes erfüllen.

"Da die Sicherheit unserer Kunden immer im Vordergrund steht, arbeiten wir weiterhin gewissenhaft daran, die strengsten Richtlinien für unsere Produkte gemäß den spezifischen Anforderungen jedes Landes zu erfüllen", so Manopoli. "Außerdem ist es uns wichtig, dies zu tun, ohne Kompromisse in Bezug auf die gesundheitlichen Vorteile des Produkts einzugehen oder das Kundenerlebnis insgesamt zu beeinträchtigen. Dank eines unglaublichen Teams von Ingenieuren und Wissenschaftlern hinter unserem Produkt ist uns genau das gelungen."

Ab dieser Woche können Verbraucher ihr Xen-Produkt ab 444,70 € online unter diesem Link vorbestellen: www.neuvanalife.com . Das Unternehmen wird ab dem 15. November in alle EU-Länder und in das Vereinigte Königreich liefern.

Wissenschaft hinter der Vagusnervstimulation (VNS)

Die Vagusnerv steuert einen Teil der automatischen Reaktionen des Körpers - das parasympathische Nervensystem. Der Begriff "Vagus" ist nach dem lateinischen Wort für "Wandern" benannt, da er im Gehirn beginnt und sich über die Ohrnähe bis zu jedem wichtigen Organ des Körpers fortsetzt. Dadurch steuert er eine Vielzahl von Funktionen und übermittelt sensorische Informationen zwischen Gehirn und Organen. Der Vagusnerv ist entscheidend für die Aktivierung der Entspannungsreaktion des Körpers und hilft, Spannungen zu regulieren. Wie bei einem Muskel können die Funktionen des Vagusnervs, wenn er regelmäßig gestrafft oder gestärkt wird, verstärkt werden und seine Reaktion kann einer Person helfen, sich schneller von stressigen Ereignissen zu erholen.

Unterstützt durch Forschung

Neuvana gilt als führend in der neurowissenschaftlichen Technologie, insbesondere in der Kategorie der Vagusnervstimulation (VNS). Das Unternehmen hat seinen Schwerpunkt auf die Verbindung von Neurowissenschaften und Technologie gesetzt, um innovative Produkte zu entwickeln, die die Gesundheit und den Alltag der Menschen verbessern. Im Rahmen dieses Prozesses beteiligt sich Neuvana mit folgenden Institutionen an der Forschung rund um das Thema VNS: Walter Reed National Military Medical Center, Air Force Research Laboratory (AFRL), Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), University of Maryland, Thomas Jefferson University Hospital, Defense Language Institute Foreign Language Center und weitere.