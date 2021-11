The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 09.11.2021

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 09.11.2021



ISIN Name

CA0318961038 AMP ALTERNATIVE MED.PROD.

CA5435273035 LOOPSHARE LTD

SE0016829030 VIKING SUPPLY B(EM.9/21)

US30233M5031 EYEGATE PHARMACEUT.DL-,01

US48283N1063 KADMON HLDGS.INC. DL-,001

US7142642070 PERNOD RICARD SA 1/5

US92242Y1001 VEDANTA LTD. ADR IR 1

VGG3218K1003 EVERARC HOLDINGS LTD

