Auszeichnung für mutiges und vorbildliches Handeln: Im ZDF-Hauptstadtstudio hat Bundesinnenminister Horst Seehofer am Dienstag, 9. November 2021, als Schirmherr den "XY-Preis - Gemeinsam gegen das Verbrechen" verliehen. Der mit jeweils 10.000 Euro dotierte Preis wurde in diesem Jahr zum 20. Mal vergeben. Drei Personen erhielten die Auszeichnung, die sich auf besonders couragierte Weise für ihre Mitmenschen eingesetzt haben: Ahmad Al Sheikh Hussein Kames (damals 28) aus Bonn rettete einem 22-Jährigen bei einem Messerangriff das Leben. Dennis Hennig (damals 34) aus Soest rettete einer Frau das Leben, die von ihrem Expartner schwer verletzt und mit Benzin übergossen wurde. Und Lea-Sophie Schlömer (damals 16) stoppte den Amokfahrer von Volkmarsen und versorgte Verletzte vor Ort.ZDF-Intendant Dr. Thomas Bellut: "Die Verleihung des XY-Preises setzt ein Zeichen für zwei wichtige Säulen unserer Gesellschaft - Zivilcourage und Solidarität. Diese Werte haben nie an Bedeutung verloren, im Gegenteil: Sie sind heute wichtiger denn je."Als prominente Paten hielten Schauspielerin Josephin Busch und Schauspieler Sebastian Ströbel die Laudationes. Moderator Rudi Cerne führte durch die Veranstaltung. Am Mittwoch, 17. November 2021, 20.15 Uhr, sind die Preisträger in der Live-Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" zu Gast.Aus über 150 Vorschlägen von Zuschauern, Angehörigen oder Freunden von Opfern sowie von den Polizeidienststellen ermittelte eine elfköpfige Fachjury die diesjährigen Preisträger. Die Auszeichnung, die vom ZDF und der "Aktenzeichen XY... ungelöst"-Produktionsfirma Securitel ins Leben gerufen wurde, erhielten seit 2002 bisher 83 Personen.