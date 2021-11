Uniper hat nach drei Quartalen die Ergebnisprognose angehoben. Das EBIT in Höhe von 614 Millionen Euro und der bereinigte Konzernüberschuss in Höhe von 487 Millionen Euro liegen deutlich über Vorjahreswerten. Welchen Einfluss hat die laufende Weltklimakonferenz in Glasgow auf das Geschäft? Das Interview zum Anhören mit Adam Strzyz, Head Of...

