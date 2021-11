Apple-Chef Tim Cook hat sich am Dienstag als Krypto-Fan und -Investor zu erkennen gegeben. Spekulationen, wonach der Tech-Konzern in den Kryptomarkt einsteigen könnte, dürfte diese Erkenntnis erneut anfachen - auch wenn der CEO sie umgehend zurückgewiesen hat. Auf die Frage, ob er Bitcoin und Ethereum besitze, antwortete der Apple-CEO bei der DealBook Conference der New York Times am Dienstag ganz klar: "Ja. Ich denke es ist vernünftig, es als Teil eines diversifizierten Portfolios zu halten." Diese ...

Den vollständigen Artikel lesen ...